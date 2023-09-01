Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Dapat Grup Relatif Enteng, Inter Milan Tetap All Out di Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |10:35 WIB
Dapat Grup Relatif Enteng, Inter Milan Tetap <i>All Out</i> di Liga Champions 2023-2024
Inter Milan tidak mau memandang remeh lawan di fase grup Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Claudia Greco)
A
A
A

MILAN - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, tidak mau meremehkan calon lawannya di fase grup Liga Champions 2023-2024. Nerazzurri disebutnya akan tetap all out di kompetisi antarklub terakbar itu.

Inter tergabung di Grup D Liga Champions 2023-2024. La Beneamata akan bersua Benfica, Real Sociedad, dan RB Salzburg.

Trofi Liga Champions

Di atas kertas, kekuatan di grup tersebut cukup merata, jika tidak mau dibilang menguntungkan Inter. Runner-up Liga Champions 2022-2023 itu dijagokan untuk melaju sebagai juara grup.

Namun, Inzaghi memastikan Inter tidak akan memandang remeh lawan-lawan pada fase grup. Ia yakin setiap tim akan berusaha menampilkan performa terbaik untuk meraih kemenangan.

"Seperti biasa, semua pertandingan akan sulit di kompetisi ini. Tim (lawan) selalu terorganisir dengan baik," kata Inzaghi, dikutip dari Tuttomercato, Jumat (1/9/2023).

Oleh karena itu, Inzaghi menegaskan komitmen agar Inter tetap menampilkan yang terbaik dari satu laga ke laga lainnya. Pria asal Italia itu meminta anak asuhnya untuk mengerahkan segenap kemampuan.

Halaman:
1 2
      
