Diundi Masuk Grup Neraka di Liga Champions 2023-2024, Newcastle United Malah Semakin Bersemangat

MONACO - Newcastle United diundi masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024. CEO klub, Darren Eales, justru memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang positif.

Hasil drawing babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024 telah keluar. Pengundian itu berlangsung Kamis 31 Agustus 2023 di Grimaldi Forum, Monaco.

The Magpies, yang baru kembali ke Liga Champions setelah 20 tahun absen, justru harus menerima nasib. Mereka tergabung di Grup F bersama dengan Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan, dan Borussia Dortmund.

Kendati akan melawan tim-tim kuat, Eales justru menyambut hasil undian dengan positif. Menurutnya, Newcastle justru sangat bersemangat menatap turnamen paling bergengsi di Eropa tersebut.

"Grup yang luar biasa. Itu grup neraka bukan? Mereka adalah tiga tim hebat," ucap Eales, dipetik dari Newcastle World, Jumat (1/9/2023).

Lebih lanjut, pria asal Inggris itu merasakan euforia setelah 20 tahun lamanya tak ikut Liga Champions. Ia percaya dengan sentuhan Eddie Howe dalam meramu skuad kesayangan The Toon Army.