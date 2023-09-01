Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi 16 Klub yang Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Siapa yang Lolos dari Grup Neraka?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:06 WIB
Prediksi 16 Klub yang Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Siapa yang Lolos dari Grup Neraka?
Berikut prediksi 16 klub yang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: REUTERS)
PREDIKSI 16 klub yang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan diulas Okezone. Semalam, drawing fase grup Liga Champions 2023-2024 baru saja dilangsungkan di Monaco, Swiss.

Setelah 32 tim dibagi ke dalam delapan pot, ditemukanlah penghuni delapan grup (A-H) Liga Champions 2023-2024. Penghuni Grup A ditempati Bayern Munich, Manchester United, FC Copenhagen dan Galatasaray.

Manchester United

(Manchester United tergabung di Grup A Liga Champions 2023-2024 bersama Bayern Munich)

Grup B ada Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven dan RC Lens. Menyusul di Grup C ada Napoli, Real Madrid, Braga dan Union Berlin. Lanjut ke Grup D ada Benfica, Inter Milan, Red Bull Salzburg dan Real Sociedad.

Kemudian, Grup E ada Feyenoord Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio dan Celtic FC. Di Grup F ada PSG, Borussia Dortmund, AC Milan dan Newcastle United, lanjut Grup G (Manchester City, RB Leipzig, Crvena Zvezda dan Young Boys) dan Grup H (Barcelona, FC Porto, Shakhtar Donetsk dan Antwerp FC).

Melihat komposisi di atas, Okezone coba memprediksi klub-klub mana saja yang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dari Grup A, secara materi pemain dan pengalaman, Bayern Munich dan Manchester United lebih dijagokan lolos ke 16 besar.

Lanjut ke Grup B ada Sevilla dan Arsenal yang diprediksi Okezone melaju ke babak selanjutnya. Benar, Sevilla saat ini masih menghuni dasar klasemen Liga Spanyol 2023-2024, namun Los Nervionenses diprediksi segera bangkit.

