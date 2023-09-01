Hasil Drawing Liga Champions 2023-2024 Untungkan Manchester City, Pertanda Pertahankan Gelar?

HASIL drawing Liga Champions 2023-2024 terkesan menguntungkan sang juara bertahan, Manchester City. Lantas, akankah situasi ini menjadi pertanda bahwa The Citizens bakal mempertahankan gelarnya?

Seperti diketahui, drawing Liga Champions 2023-2024 telah rampung digelar di Grimaldi Forum, Monaco, pada Kamis 31 Agustus 2023 malam WIB. Hasilnya, Grup A diisi sejumlah klub top yakni Bayern Munich, Manchester United, FC Copenhagen dan Galatasaray.

Tak kalah menarik, Grup B juga dihuni oleh sejumlah klub hebat seperti Sevilla (juara Liga Eropa 2022-2023), Arsenal, PSV Eindhoven, dan Lens. Selanjutnya, Grup C berisikan Napoli, Real Madrid, SC Braga, dan Union Berlin.

Adapun, Grup D diramaikan oleh Benfica, Inter Milan, RB Salzburg, dan Real Sociedad. Sedangkan Grup E diisikan oleh Feyenoord Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic.

Beralih ke Grup F alias grup neraka, dihuni oleh klub-klub raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain (PSG), Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United. Grup tersebut diprediksi akan terjadi persaingan ketat demi memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

Sementara di Grup G, ada sang juara bertahan Manchester City, RB Leipzig, Red Star Belgrade, dan Young Boys. Terakhir, Grup H diisi oleh Barcelona, FC Porto, Shakhtar Donetsk, dan Antwerp.