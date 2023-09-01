Grup F Liga Champions 2023-2024 Berisikan PSG, AC Milan, Borussia Dortmund hingga Newcastle United, Siapa yang Lolos ke 16 Besar?

GRUP F Liga Champions 2023-2023 berisikan Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan, Borussia Dortmund, hingga Newcastle United. Siapa yang akan lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 dari grup neraka itu?

Hadirnya Milan dan Newcastle di pot 3 serta 4 memungkinkan terbentuknya grup neraka pada drawing Liga Champions 2023-2023 yang digelar Kamis 31 Agustus malam WIB, di Grimaldi Forum, Monaco. Sebab, kedua klub itu memiliki koefisien yang cukup rendah di ranking UEFA.

Menariknya, kedua klub itu malah berada dalam satu grup! Hal itu terjadi setelah Joe Cole dan Eric Abidal yang didapuk untuk melakukan pengundian, mengambil bola-bola di dalam pot.

PSG dan Dortmund jelas lebih diunggulkan untuk lolos ke fase grup Liga Champions 2023-2024. Selain merupakan penghuni pot 1 dan 2 dalam pengundian, kekuatan kedua kesebelasan pantang dianggap remeh.

Tanpa mengurangi rasa hormat, tampaknya Newcastle United bisa sedikit dikeluarkan dari persaingan. Sebab, ini adalah pertama kalinya The Magpies berlaga di Liga Champions sejak awal dekade 2000-an.

Meski hanya ditempatkan di pot 3, Milan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Rossoneri merupakan pemegang tujuh titel Liga Champions. Belum lagi, musim lalu nyatanya anak asuh Stefano Pioli bisa melaju hingga babak semifinal!