5 Klub Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024 Kelar Drawing Fase Grup, Nomor 1 Juara Bertahan!

5 klub calon kuat juara Liga Champions 2023-2024 kelar drawing fase grup menarik dikulik. Mereka diprediksi bisa melangkah nyaman ke babak berikutnya dan terus tentunya melanjutkan laju positifnya hingga bersaing memperebutkan gelar juara karena tak tergabung di grup yang terbilang sangat sulit di fase grup.

Ya, drawing Liga Champions 2023-2024 telah rampung digelar pada Kamis 31 Agustus 2023. Klub neraka pun tercipta di Grup F karena diisi tim-tim kuat Eropa, seperti Paris Saint-Germain (PSG), Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United.

Dengan kondisi itu, keempat tim tersebut tentunya harus berjuang keras untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tetapi, sejumlah tim lain diprediksi bisa merebut tiket ke babak 16 besar dengan lebih mudah karena tergabung di grup yang terbilang lebih mudah.

Hal itu tentunya jadi modal positif sejumlah tim untuk berbicara banyak di Liga Champions 2023-2024. Dengan begitu, kans merebut gelar juara bisa terbuka lebih lebar.

Lalu, siapa saja tim itu? Berikut 5 klub calon kuat juara Liga Champions 2023-2024 kelar drawing fase grup.

5. Bayern Munich





Salah satu klub calon kuat juara Liga Champions 2023-2024 kelar drawing fase grup adalah Bayern Munich. Mereka tergabung di Grup A pada fase grup Liga Champions 2023-2024.

Sejatinya, Bayern juga akan dihadapkan lawan sulit, seperti Manchester United, di Grup A. Tetapi, di luar Man United, lawan yang akan dihadapi Bayern terbilang tak terlalu berat, yakni Copenhagen dan Galatasaray.

Tak ayal, Bayern pun diprediksi bisa melangkah mudah ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Kans untuk merebut gelar juara pun bisa terus terjaga.

4. Manchester United





Lalu, ada nama Manchester United. Ya, sama seperti Bayern, Man United juga masuk Grup A pada fase grup Liga Champions 2023-2024.

Dengan menghadapi kondisi sama seperti Bayern dalam perjalanan awalnya di Liga Champions 2023-2024, pasukan Erik Ten Hag diprediksi bisa melangkah jauh. Dengan begitu, mereka bisa bersaing memperebutkan gelar juara.