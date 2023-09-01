Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

CEO Real Madrid: Napoli Lawan yang Sangat Berbahaya di Liga Champions 2023-2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:29 WIB
CEO Real Madrid: Napoli Lawan yang Sangat Berbahaya di Liga Champions 2023-2024!
Real Madrid segrup dengan Napoli di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Real Madrid)
CEO Real Madrid, Emilio Butragueno, mengomentari hasil drawing Liga Champions 2023-2024. Dia pun ketar-ketir mendapati Real Madrid segrup dengan Napoli di fase grup Liga Champions 2023-2024.

Pasalnya, Emilio Butragueno menilai Napoli merupakan tim yang kuat karena memiliki banyak pemain bertalenta luar biasa. Dia bahkan menyebut Napoli bakal jadi lawan yang sangat berbahaya bagi Real Madrid di Liga Champions 2023-2024.

Napoli

“Napoli adalah lawan yang sangat berbahaya, jadi kami harus sangat waspada karena mereka memiliki pemain dengan talenta luar biasa,” ujar Butragueno, dikutip dari Football Italia, Jumat (1/9/2023).

“Kita harus melakukan yang terbaik untuk mencoba dan mengatasinya. Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit,” lanjutnya.

