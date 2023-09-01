Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Masuk Grup Neraka Bersama PSG hingga AC Milan di Liga Champions 2023-2024, Newcastle United: Kami Siap Bersaing!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:15 WIB
Masuk Grup Neraka Bersama PSG hingga AC Milan di Liga Champions 2023-2024, Newcastle United: Kami Siap Bersaing!
Newcastle United masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Newcastle United)
CEO Newcastle United, Darren Eales, mengomentari hasil drawing fase grup Liga Champions 2023-2024. Mendapati timnya masuk grup neraka, Darren Eales ogah gusar. Dia bahkan memastikan Newcastle United siap bersaing.

Ya, drawing Liga Champions 2023-2024 sudah rampung digelar pada Kamis 31 Agustus 2023. Hasilnya, Newcastle United masuk Grup F.

Newcastle United

Newcastle bisa dibilang masuk grup neraka karena bakal bertemu tim-tim kuat Eropa. Mereka segrup dengan Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG), hingga AC Milan.

Meski perjalanan Newcastle dipastikan takkan mudah di fase grup, Darren Eales tetap optimis. Dia bahkan antusias menghadapi lawan-lawan di babak penyisihan grup karena yakin Newcastle United mampu bersaing di semua lini.

