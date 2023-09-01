Manchester United Segrup dengan Bayern Munich di Liga Champions 2023-2024, Begini Reaksi Marcus Rashford

DRAWING Liga Champions 2023-2024 sudah rampung digelar UEFA. Manchester United pun dipastikan tergabung di Grup A bersama tim raksasa lain Eropa, yakni Bayern Munich. Selain itu, dua klub lainnya di Grup A adalah FC Copenhagen dan Galatasaray.

Usai drawing Liga Champions 2023-2024 rampung digelar, bintang Manchester United, Marcus Rashford, langsung bereaksi. Meski bakal menghadapi lawan-lawan kuat, Rashford tampak tak gentar menghadapi semua itu.

Pasalnya, dalam unggahannya di Instagram usai drawing Liga Champions 2023-2024 rampung digelar, Rashford mengaku tak sabar melakoni laga demi laga di Liga Champions musim ini. Dia bahkan tampak optimis bisa membuat banyak kenangan manis di ajang bergengsi itu.

“Tidak sabar untuk membuat lebih banyak kenangan di Liga Champions,” tulis Rashford dalam unggahannya di Instagram, @marcusrashford.