HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curi Perhatian, Shin Tae-yong Diajak Selfie Aldi Taher saat Terima Penghargaan Pelatih Terfavorit di Indonesia Award 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |23:31 WIB
Curi Perhatian, Shin Tae-yong Diajak Selfie Aldi Taher saat Terima Penghargaan Pelatih Terfavorit di Indonesia Award 2023
Shin Tae-yong raih penghargaan pelatih olahraga terfavorit Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meraih penghargaan pelatih terfavorit di Indonesia Award 2023. Sosok Shin Tae-yong pun mencuri perhatian kala menerima penghargaan tersebut di atas panggung karena kedapatan diajak selfie oleh salah satu artis yang ikut meramaikan acara Launching iNews Media Group serta ajang penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023, yakni Aldi Taher.

Acara Launching iNews Media Group serta ajang penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023 digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/8/2023) malam WIB. Dalam kesempatan itu, Aldi Taher menjadi pembaca nominasi untuk kategori pelatih terfavorit Indonesia Award 2023 bersama Tio Nugroho dan Didan Fitrasakti.

Shin Tae-yong

Sebelum membacakan nominasi, Aldi Taher juga sempat menghibur penonton dengan gimik lagunya yang spontan. Kemudian, ketiga pembaca nominasi itu membacakan pemenangnya.

“Aldi Taher sayang iNews Media Group, Aldi Taher sayang Dewi Perssik iNews media grup memang sangat keren memang sangat asyik. I love pak Hary Tanoe yang ganteng,” ujar Aldi Taher diikuti teriakan dari penonton.

“Dan pemenang penghargaan kategori Pelatih Terfavorit Indonesia Award 2023 adalah Shin Tae-yong,” ucap mereka secara kompak.

