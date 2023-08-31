Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Sorotan, Eks Pemain Liverpool Buka Lowongan Rawat Buaya Peliharaan dengan Gaji Fantastis Rp45,7 Juta

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:29 WIB
Jadi Sorotan, Eks Pemain Liverpool Buka Lowongan Rawat Buaya Peliharaan dengan Gaji Fantastis Rp45,7 Juta
Ryan Kent buka lowongan untuk jaga buaya peliharaan. (Foto: Reuters)
A
A
A

EKS pemain Liverpool, Ryan Kent, jadi sorotan karena buka lowongan untuk merawat buaya peliharaannya. Dia pun menyiapkan gaji fantastis, yakni mencapai Rp45,7 per pekan.

Dilansir dari The Sun, Kamis (31/8/2023), Ryan Kent menyampaikan lewat iklan bahwa dirinya tengah mencari seseorang untuk merawat buaya peliharaannya. Kini, Kent sendiri diketahui menetap di Istanbul, Turki, karena baru saja berlabuh ke klub raksasa di sana, yaki Fenerbahce.

Ryan Kent

Sebelumnya, Kent diketahui tinggal di Skotlandia. Dia menetap di negara tersebut selama lima tahun lamanya.

Untuk lowongan pekerjaan itu, Kent pun menyiapkan bayaran fantastis. Dia menyiapkan gaji sebesar USD3.000 atau sekira Rp45,7 juta per pekan.

Bukan cuma gaji, Kent juga menyiapkan asuransi kesehatan untuk pawang buaya peliharaannya itu. Hal itu dilakukan karena Kent sendiri memang dikenal memiliki ketertarikan khusus pada hewan buas.

Halaman:
1 2
      
