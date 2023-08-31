Pratama Arhan Sabet Penghargaan Atlet Terfavorit di Indonesia Awards 2023

JAKARTA – Bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, sabet penghargaan atlet terfavorit di Indonesia Awards 2023. Penghargaan itu diumumkan pada Kamis (31/8/2023) di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Penghargaan diterima oleh Muhammad Rifandy dari agency level up Asia yang mewakili Pratama Arhan. Rifandy pun menyampaikan rasa terima kasih Arhan atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

"Permintaan maaf dari Pratama Arhan karena belum sempat hadir di acara launching dan terima kasih kepada iNews dan Indonesia Awards karena memberikan Pratama Arhan sebagai atlet terfavorit di Indonesia. Terima kasih," ucap Muhammad Rifandy.

Sebagai informasi, Indonesia Awards 2023 sendiri merupakan sebuah ajang penghargaan prestisius yang menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga, dan entertainment. Sederet penghargaan akan diserahkan bagi para pemenang di setiap kategorinya.

Kategori nominasi dalam Indonesia Awards 2023, d iantaranya ada alet terfavorit, pelatih berprestasi terfavorit, selebritis terfavorit, dan kreator konten terfavorit. Dalam acara ini, sejumlah penghargaan spesial pun diberikan kepada insan Tanah Air.

Salah satunya, Indonesia Awards 2023 memberikan penghargaan Lifetime Achievement untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lalu, ada juga penghargaan Newsmaker untuk Ganjar Pranowo.