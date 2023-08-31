Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Inggris Soroti Elkan Baggott yang Dipanggil Timnas Indonesia U-23 ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:20 WIB
Media Inggris Soroti Elkan Baggott yang Dipanggil Timnas Indonesia U-23 ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Inggris, TWTD, soroti Elkan Baggott yang dipanggil Timnas Indonesia U-23 ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mereka pun turut menyoroti kiprah Elkan Baggott di level tim ataupun klub sejauh ini.

Ya, PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Salah satu pemain yang dipanggil untuk berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 adalah Elkan Baggott.

Elkan Baggott

TWTD pun menyoroti pemanggilan ini. Apalagi, Elkan Baggott selama ini turut jadi pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda, baik senior hingga level usia U-23.

Tak ayal, kehadiran Elkan Baggott tentunya diharapkan bisa memberi kontribusi besar kepada Timnas Indonesia U-23 guna merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Apalagi, Timnas Indonesia U-23 bertekad merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 juga sehingga akan membidik 3 besar jika lolos ke Piala Asia U-23 2024.

“Baggott di skuad Timnas Indonesia U-23,” tulis judul TWTD, dikutip Kamis (31/8/2023).

“Elkan Baggott masuk skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 pada bulan September. Baggott, 20, sebelumnya telah mencatatkan 16 caps penuh dan mencetak dua gol, tetapi kali ini ia masuk skuad U-23 saat Indonesia berupaya lolos ke putaran final Piala Asia 2024 di Qatar dan kemudian berpotensi ke Olimpiade di Paris jika lolos tiga besar,” lanjutnya.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sendiri, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K. Mereka akan melawan Taiwan dan juga Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada 9 dan 12 September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/05/shin_tae_yong_resmi_menjadi_pelatih_ulsan_hd.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement