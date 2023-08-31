Media Inggris Soroti Elkan Baggott yang Dipanggil Timnas Indonesia U-23 ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

MEDIA Inggris, TWTD, soroti Elkan Baggott yang dipanggil Timnas Indonesia U-23 ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mereka pun turut menyoroti kiprah Elkan Baggott di level tim ataupun klub sejauh ini.

Ya, PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Salah satu pemain yang dipanggil untuk berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 adalah Elkan Baggott.

TWTD pun menyoroti pemanggilan ini. Apalagi, Elkan Baggott selama ini turut jadi pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda, baik senior hingga level usia U-23.

Tak ayal, kehadiran Elkan Baggott tentunya diharapkan bisa memberi kontribusi besar kepada Timnas Indonesia U-23 guna merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Apalagi, Timnas Indonesia U-23 bertekad merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 juga sehingga akan membidik 3 besar jika lolos ke Piala Asia U-23 2024.

“Baggott di skuad Timnas Indonesia U-23,” tulis judul TWTD, dikutip Kamis (31/8/2023).

“Elkan Baggott masuk skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 pada bulan September. Baggott, 20, sebelumnya telah mencatatkan 16 caps penuh dan mencetak dua gol, tetapi kali ini ia masuk skuad U-23 saat Indonesia berupaya lolos ke putaran final Piala Asia 2024 di Qatar dan kemudian berpotensi ke Olimpiade di Paris jika lolos tiga besar,” lanjutnya.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sendiri, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K. Mereka akan melawan Taiwan dan juga Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada 9 dan 12 September 2023.