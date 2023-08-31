Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat dan Saddil Ramdani Dapat Pujian Setinggi Langit dari Media Malaysia Usai Dipanggil Timnas Indonesia Lagi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:10 WIB
Jordi Amat dan Saddil Ramdani Dapat Pujian Setinggi Langit dari Media Malaysia Usai Dipanggil Timnas Indonesia Lagi
Jordi Amat kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023 (Foto: Twitter/officialjohor)
JORDI Amat dan Saddil Ramdani dapat pujian setinggi langit dari Media Malaysia, Semuanya Bola, usai dipanggil Timnas Indonesia lagi. Keduanya disebut sebagai tumpuan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Nama Jordi Amat dan Saddil Ramdani kembali mewarnai skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Keduanya akan memperkuat Timnas Indonesia bakal menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023 mendatang.

Jordi Amat

Semuanya Bola memuji pemanggilan Jordi Amat mengingat kualitas yang dimiliki sang pemain saat membela Johor Darul Ta’zim (JDT). Pemain berusia 31 tahun itu disebut sebagai bek tangguh yang bisa membantu pertahanan Timnas Indonesia.

“Jordi Amat yang berperan sebagai Kapten Johor Darul Ta'zim (JDT) bisa dibilang paling menonjol saat ini setelah kontribusinya yang besar di posisi bertahan memastikan tim paling sedikit kebobolan di musim 2023,” tulis Semuanya Bola dalam situs resminya, dikutip pada Kamis (31/8/2023).

“Kualitas yang dimiliki Jordi tentunya dibebani Shin Tae-yong untuk terus memperkuat aras pertahanan Indonesia menghadapi kuatnya fisik serangan Turkmenistan,” sambung tulisan tersebut.

