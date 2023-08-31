Kisah Habib Arif, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Jadi Peternak Ikan

Habib Arif, mantan pemain Timnas Indonesia U-16 yang banting setir jadi peternak ikan (Foto: YouTube Cap Capung)

KISAH Habib Arif Fadhila, mantan pemain Timnas Indonesia yang banting setir jadi peternak ikan menarik untuk diulas. Pasalnya, di usianya yang masih muda, Habib Arif mengorbankan karier sepakbolanya untuk tekun menggeluti budidaya ikan.

Ya, Habib Arif Fadilla adalah pemain Timnas Indonesia U-16 yang tinggal satu generasi bersama pemain andalan Timnas Indonesia saat ini seperti Asnawi Mangkualam dan Syahrian Abimanyu.

Pemain yang berposisi sebagai pemain tengah ini merupakan pemain yang ikut serta di ajang AFF U-16 Championship di Myanmar pada tahun 2013 lalu. Pada ajang ini, Habib Arif dan kolega berhasil menjadi runner-up setelah kalah dari Malaysia melalui adu penalti di partai final.

Alih-alih melanjutkan kariernya di dunia sepakbola, Habib Arif kini justru beralih seorang pembudidaya ikan. Melansir channel youtube CapCapung, Kamis (31/08/2023) Habib mulai beralih menjadi budidaya saat pandemi mulai melanda.

Demi tetap bisa mendapat penghasilan, Habib melakukan apa pun yang bisa dilakukan di rumah termasuk budidaya ikan. Habib pun mengakui bahwa dirinya hanya modal nekat untuk memulai usaha ini.

BACA JUGA: Penyebab Timnas Indonesia Tak Bisa 2 Kali Hadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023

Namun dengan kerap berdiskusi dengan banyak teman dan pembudidaya lain, Habib perlahan mulai handal dalam mengelola budidaya ikan.

"Jadi awal mula karena pandemi sebenarnya itu mas. Begitu liga nggak jalan, saya mencoba untuk berinovasi terjun di dunia perikanan," ujar Habib Arif Fadilla.

"Dulu modalnya cuma modal nekat. Arti modal nekat, saya nggak tahu apa-apa," jelasnya.