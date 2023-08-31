Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Habib Arif, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Jadi Peternak Ikan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:03 WIB
Kisah Habib Arif, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Jadi Peternak Ikan
Habib Arif, mantan pemain Timnas Indonesia U-16 yang banting setir jadi peternak ikan (Foto: YouTube Cap Capung)
A
A
A

KISAH Habib Arif Fadhila, mantan pemain Timnas Indonesia yang banting setir jadi peternak ikan menarik untuk diulas. Pasalnya, di usianya yang masih muda, Habib Arif mengorbankan karier sepakbolanya untuk tekun menggeluti budidaya ikan.

Ya, Habib Arif Fadilla adalah pemain Timnas Indonesia U-16 yang tinggal satu generasi bersama pemain andalan Timnas Indonesia saat ini seperti Asnawi Mangkualam dan Syahrian Abimanyu.

Timnas Indonesia U-16

Pemain yang berposisi sebagai pemain tengah ini merupakan pemain yang ikut serta di ajang AFF U-16 Championship di Myanmar pada tahun 2013 lalu. Pada ajang ini, Habib Arif dan kolega berhasil menjadi runner-up setelah kalah dari Malaysia melalui adu penalti di partai final.

Alih-alih melanjutkan kariernya di dunia sepakbola, Habib Arif kini justru beralih seorang pembudidaya ikan. Melansir channel youtube CapCapung, Kamis (31/08/2023) Habib mulai beralih menjadi budidaya saat pandemi mulai melanda.

Demi tetap bisa mendapat penghasilan, Habib melakukan apa pun yang bisa dilakukan di rumah termasuk budidaya ikan. Habib pun mengakui bahwa dirinya hanya modal nekat untuk memulai usaha ini.

Namun dengan kerap berdiskusi dengan banyak teman dan pembudidaya lain, Habib perlahan mulai handal dalam mengelola budidaya ikan.

"Jadi awal mula karena pandemi sebenarnya itu mas. Begitu liga nggak jalan, saya mencoba untuk berinovasi terjun di dunia perikanan," ujar Habib Arif Fadilla.

"Dulu modalnya cuma modal nekat. Arti modal nekat, saya nggak tahu apa-apa," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655991/hasil-voli-putra-sea-games-2025-timnas-voli-putra-indonesia-sukses-sikat-myanmar-ysr.webp
Hasil Voli Putra SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Sukses Sikat Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/kontingen_indonesia_meraih_medali_emas_ke_46_di_se.jpg
Wushu Kembali Naik Podium, Medali Emas Ke-46 Indonesia di SEA Games 2025 Hadir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement