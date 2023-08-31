5 Pesepakbola Top Dunia dengan Eksekutor Penalti Terbaik pada 2023, Nomor 1 Main di Arab Saudi

Cristiano Ronaldo jadi pemain dengan tendangan penalti terbaik di 2023 (Foto: Reuters)

BERIKUT lima pesepak bola top dunia dengan eksekutor penalti terbaik di 2023. Pemain-pemain di daftar kali ini memiliki persentase gol dari titik putih paling mentereng dari yang lain.

Mencetak gol dari titik putih memang terlihat sederhana. Namun, tidak semua pemain bisa melakukannya dengan baik. Bukan hanya teknik tapi juga akurasi serta mental menjadi faktor paling berpengaruh untuk menjadi seorang algojo penalti.

Kali ini Okezone akan membahas lima pemain top dunia dengan eksekutor penalti terbaik di 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Lionel Messi (Inter Miami)





Pertama ada bintang Inter Miami, Lionel Messi. Kepiawaiannya dalam mencetak gol jelas tidak perlu diragukan lagi.

La Pulga -julukan Messi- selalu terlihat tenang ketika menghadapi penalti. Akurasinya dalam melepaskan tendangan kerap membuat kiper lawan kesulitan untuk membaca arah bola.

4. Harry Kane (Bayern Munich)





Berikutnya ada rekrutan anyar Bayern Munich, Harry Kane. Striker asal Inggris ini merupakan salah satu pemain depan paling subur saat ini.

Sebelum hengkang ke Bayern, Kane merupakan tulang punggung Tottenham Hotspur dalam beberapa musim terakhir. Instingnya dalam mencetak gol tidak perlu diragukan, termasuk dalam melakukan eksekusi penalti.