Park Hang-seo Bangun Akademi Sepakbola di Vietnam, Bakal Diikuti Shin Tae-yong di Indonesia?

PARK Hang-seo bangun akademi sepakbola di Vietnam demi mengasah bakat-bakat belia di negara Asia Tenggara itu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa meniru hal yang jika ingin melakukannya di Indonesia.

Penikmat sepakbola Asia Tenggara pastilah tak asing dengan sosok Park Hang-seo. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut telah berjasa untuk sepakbola Vietnam ketika menangani tim nasional selama lima tahun, mulai Oktober 2017 hingga Januari 2023.

Timnas Vietnam menjelma sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara di bawah asuhan Park Hang-seo. Tak hanya itu, dia juga membawa Vietnam juara Piala AFF 2018 dan membawa mereka ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Kini, Coach Park tidak lagi memimpin Timnas Vietnam. Namun, dia tampaknya masih cinta dengan sepak bola Vietnam. Terbaru, Coach Park membuka akademi sepak bola yang dikenal dengan nama Akademi Sepakbola Internasional Park Hang-seo.

Dilansir dari Makan Bola, Kamis (31/8/2023), akademi tersebut telah diresmikan pada Rabu (30/8/2023). Akademi itu berpusat di Hanoi. Tujuan dari didirikannya akademi tersebut adalah untuk menggali lebih banyak talenta muda di Vietnam sebagai persiapan jangka panjang tim nasional.