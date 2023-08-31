Shin Tae-yong Belum Tentu Panggil 2 Pemain Persija Jakarta ke Skuad Final Timnas Indonesia

Shin Tae-yong belum tentu panggil dua pemain Persija Jakarta ke skuad final Timnas Indonesia senior dan U-23 (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong belum tentu panggil dua pemain Persija Jakarta, yaitu Aji Kusuma dan Akbar Arjunsyah, ke skuad final Timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut memang belum tampil konsisten di klubnya.

Persija Jakarta kembali menyumbangkan pemain untuk Timnas Indonesia. Terbaru, ada dua pemain yang dipanggil dari skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Shin Tae-yong memanggil Akbar Arjunsyah untuk ikut TC Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada awal September mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyertakan nama Aji Kusuma pada daftar 24 pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia Senior jelang FIFA Matchday pada 8 September 2023.

Namun demikian, Shin Tae-yong tidak bisa memastikan status kedua pemain tersebut. Sebab, dia masih akan mencoret beberapa nama untuk menentukan skuad final dalam kedua ajang tersebut.

“Memang dibagi dua, memang lebih banyak entry-nya, kalau dibicarakan lebih detail, kami belum bisa pastikan pemain-pemain tersebut masuk entry atau tidak,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023).

Shin Tae-yong akan melihat kualitas pemain saat sesi latihan terlebih dahulu. Baru kemudian dirinya menyusun skuad final dua kelompol Timnas Indonesia tersebut