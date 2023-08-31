PSSI Didorong agar Timnas Indonesia Jalani 2 Pertandingan di FIFA Matchday September 2023, Timor Leste Bersiap?

Timnas Indonesia gelar dua pertandingan di FIFA Matchday September 2023? (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)

PSSI didorong agar Timnas Indonesia menjalani dua pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Dorongan itu disampaikan sejumlah netizen di media sosial yang diakomodir akun Instagram @garudarevolution.football.

Akun Instagram di atas pun sudah menghubungi langsung anggota Exco PSSI Arya Sinulingga dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Harapannya, keinginan pencinta sepakbola nasional ini dapat dikabulkan PSSI.

(Timnas Indonesia diminta jalani 2 pertandingan di FIFA matchday September 2023. (Foto: Instagram/@garudarevolution.football)

"Barusan, gw sudah hubungi Exco Arya dan Ketua Badan Timnas Pak Marji via WA Grup (Slide 2), untuk menyampaikan keinginan kalian (netizen) menambah lawan di FiFA Match Day,” tulis akun Instagram @garudarevolution.football yang merupakan akun fanbase Timnas Indonesia.

“Arya sudah merespons tapi responsnya gak bisa gw sebarluaskan karena hal privasi. Pada intinya mereka (PSSI) sedang mempertimbangkan,” lanjut akun tersebut.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia senior hanya melakoni satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Awalnya, banyak yang tak mempermasalahkan perihal keputusan PSSI hanya menggelar satu pertandingan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Sebab, di saat bersamaan atau pada 9-12 September 2023, Timnas Indonesia U-23 akan turun di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kontra Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membesut Timnas Indonesia dan U-23. Selain itu, banyak personel U-23 yang berstatus pemain Timnas Indonesia senior.