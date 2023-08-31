Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Didorong agar Timnas Indonesia Jalani 2 Pertandingan di FIFA Matchday September 2023, Timor Leste Bersiap?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:38 WIB
PSSI Didorong agar Timnas Indonesia Jalani 2 Pertandingan di FIFA Matchday September 2023, Timor Leste Bersiap?
Timnas Indonesia gelar dua pertandingan di FIFA Matchday September 2023? (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PSSI didorong agar Timnas Indonesia menjalani dua pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Dorongan itu disampaikan sejumlah netizen di media sosial yang diakomodir akun Instagram @garudarevolution.football.

Akun Instagram di atas pun sudah menghubungi langsung anggota Exco PSSI Arya Sinulingga dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Harapannya, keinginan pencinta sepakbola nasional ini dapat dikabulkan PSSI.

Timnas Indonesia diminta jalani 2 pertandingan di FIFA matchday September 2023

(Timnas Indonesia diminta jalani 2 pertandingan di FIFA matchday September 2023. (Foto: Instagram/@garudarevolution.football)

"Barusan, gw sudah hubungi Exco Arya dan Ketua Badan Timnas Pak Marji via WA Grup (Slide 2), untuk menyampaikan keinginan kalian (netizen) menambah lawan di FiFA Match Day,” tulis akun Instagram @garudarevolution.football yang merupakan akun fanbase Timnas Indonesia.

“Arya sudah merespons tapi responsnya gak bisa gw sebarluaskan karena hal privasi. Pada intinya mereka (PSSI) sedang mempertimbangkan,” lanjut akun tersebut.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia senior hanya melakoni satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Awalnya, banyak yang tak mempermasalahkan perihal keputusan PSSI hanya menggelar satu pertandingan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Sebab, di saat bersamaan atau pada 9-12 September 2023, Timnas Indonesia U-23 akan turun di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kontra Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membesut Timnas Indonesia dan U-23. Selain itu, banyak personel U-23 yang berstatus pemain Timnas Indonesia senior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655987/medali-emas-ke46-diraih-kontingen-indonesia-kembali-dipersembahkan-oleh-wushu-fwn.webp
Medali Emas ke-46 Diraih Kontingen Indonesia, Kembali Dipersembahkan oleh Wushu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/masniari_wolf_merebut_medali_emas_renang_nomor_50.jpg
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Raih Emas SEA Games Tiga Edisi Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement