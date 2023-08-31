Jadwal Drawing Piala Dunia U-17 2023: Lawan Timnas Indonesia U-17 Diketahui dari Swiss

Timnas Indonesia U-17 bakal berada di pot 1 drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL drawing Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17 akan mengetahui lawannya di fase grup dalam pengundian yang dilaksanakan di Zurich, Swiss, pada 15 September 2023 pukul 21.00 WIB.

Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U-17 2023, namun tidak menjadi tuan rumah untuk drawing. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Sumardji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN).

“Drawing Piala Dunia U-17 digelar di Zurich tanggal 15 September pukul 21.00 WIB,” kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (31/8/2023).

Kabar ini terbilang cukup mengejutkan. Sebab, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengatakan bahwa drawing diharapkan digelar di Jakarta pada akhir Agustus mendatang.

“Nanti mungkin drawing di bulan Agustus. Drawing akan di Jakarta, kita cari lokasi yang tepat," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta ketika itu.

Sebagai tuan rumah, maka Timnas Indonesia U-17 bakal berada di pot 1. Selain itu, pot 1 juga bakal berisi Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jerman.