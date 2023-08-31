Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Catat Sejarah, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale Jadi Satu-Satunya Pemain yang Raup 2 Penghargaan PFA dan Pemain Muda Terbaik dalam Satu Musim

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:58 WIB
Catat Sejarah, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale Jadi Satu-Satunya Pemain yang Raup 2 Penghargaan PFA dan Pemain Muda Terbaik dalam Satu Musim
Cristiano Ronaldo saat menyabet gelar Pemain Terbaik dan Pemain Muda Terbaik di musim 2006-2007 (Foto: Premier League)
A
A
A

DUO Jebolan Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale, berhasil mencatatkan sejarah baru. Menurut laporan ESPN, mereka menjadi satu-satunya pemain yang raup dua penghargaan Asosiasi Sepak Bola Profesional (PFA) Player of The Year dan Pemain Muda Terbaik sekaligus dalam satu musim.

Catatan itu hingga kini belum berhasil didapat oleh pemain manapun. Ronaldo menerima penghargaan PFA of The Year dan Pemain Terbaik sekaligus pada musim 2006-2007. Sementara Bale mengukir sejarahnya di musim 2012-2013.

"Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale adalah satu-satunya pemain Premier League yang memenangkan penghargaan Pemain PFA dan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini di musim yang sama (Bale 2012-2013 dan Ronaldo 2006-2007)," bunyi laporan ESPN di Twitter, Rabu (30/8/2023).

Saat ini PFA telah mengumumkan pemain pilihan mereka pada 2023. Pemain yang meraih PFA Player of The Year musim ini jatuh kepada striker Manchester City, Erling Haaland.

'Monster' berusia 23 tahun itu telah menunjukkan penampilan yang impresif bersama Man City. Musim lalu, Haaland mampu mencatatkan 52 gol dan sembilan assist dari 53 pertandingan di semua kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
