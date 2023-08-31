Tak Hanya untuk Piala Dunia U-17 2023, Pergantian Rumput JIS Akan Sering Dilakukan

TAK hanya untuk Piala Dunia U-17 2023, pergantian rumput Jakarta International Stadium (JIS) akan sering dilakukan. Hal ini dikonfirmasi oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda Jakpro) selaku pengelola yang tengah membongkar rumput stadion.

Pergantian rumput JIS dilakukan demi menyambut perhelatan Piala Dunia U-17 2023. Proses pergantian rumput melewati beberapa tahap. Rumput-rumput itu digulung secara manual demi menjaga kesehatan akar.

Kemudian rumput-rumput tersebut akan dibawa ke lokasi nursery. Di sanalah proses perawatan rumput akan berlangsung.

Iwan Takwin selaku Direktur Utama Jakpro menuturkan bahwa perawatan ini nantinya akan sering dilakukan. Jadi, bukan hanya untuk Piala Dunia U-17 2023, rumput JIS harus diganti secara berkala mengingat intensitas sepakbola yang beragam.

Artinya, ada kualitas rumput yang perlu dijaga. Selain itu, Iwan juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rumput cadangan di nursery sebagai jaga-jaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Proses penggantian rumput ini ke depannya akan sering kita lakukan mengingat intensitas setiap pertandingan sepakbola berbeda-beda, ada yang 2 kali sehari atau 3 kali sehari, sehingga kualitas rumput pun perlu dijaga sesuai dengan intensitas pertandingan dan penggunaan lapangan tersebut,” ujar Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (31/8/2023).