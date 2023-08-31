Indra Sjafri Gelar TC Timnas Indonesia Jelang Asian Games pada 5 September 2023, Bagaimana Pembagian Pemainnya?

BEKASI - Pelatih Timnas Indonesia U-23 untuk Asian Games 2022, Indra Sjafri mengumumkan mulai menggelar pemusatan latihan (TC) pada 5 September 2023 mendatang. Lalu bagaimana pembagian pemain dengan Timnas Indonesia U-23 dan senior?

TC Timnas Indonesia untuk Asian Games 2022 rupanya juga bentrok dengan TC Timnas U-23 dan senior. Sebagaimana diketahui, dua kelompok Timnas Indonesia itu juga akan menatap agenda penting pada bulan depan.

Timnas Indonesia U-23 menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo, sedangkan Timnas senior menatap FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kedua kelompok Timnas Indonesia tersebut akan menggelar TC secara bersamaan di dua kota, yakni pada 4 September 2023 mendatang.

Rupanya, TC Timnas Indonesia jelang Asian Games 2022 dimulai pada keesokan harinya, pada 5 September 2023. Meski demikian, Indra Sjafri menyebut bahwa Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dan FIFA Matchday akan dijadikan prioritas.

“Jadi Asian Games, kita akan TC 5 September seperti yang dibilang Ketum (Erick Thohir) tadi, kita ingin fokus ke FIFA Matchday dan Kualifikasi Piala Asia U-23,” kata Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023).

Indra lantas menjelaskan mekanisme pembagian pemain antara tiga kelompok Timnas Indonesia tersebut. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Shin Tae-yong perihal pembagian pemain.