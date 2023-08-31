Salah Penafsiran, Shin Tae-yong Dikonfirmasi Tetap Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023

Shin Tae-yong dipastikan tetap dampingi Timnas Indonesia di laga kontra Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)

SALAH penafsiran, Shin Tae-yong dikonfirmasi tetap pimpin laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Asisten pelatih Nova Arianto menyebutkan bahwa Choi In-cheol hanya bertanggung jawab pada saat latihan dalam persiapan jelang laga kontra Turkmenistan.

Shin Tae-yong disibukkan oleh dua agenda besar pada awal September nanti. Dia harus mendampingi Timnas Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 selagi Timnas Indonesia senior akan tampil dalam satu laga FIFA Matchday September 2023.

Pertandingan Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – dimainkan di Solo pada 9 dan 12 September 2023. Sementara itu, tim senior bakal tampil di Surabaya pada 8 September 2023.

Untuk membagi fokus, Shin Tae-yong menyerahkan tugas menangani Timnas Indonesia senior kepada asisten senegaranya, Choi In-cheol. Kemudian beredar kabar bahwa Shin Tae-yong akan absen mendampingi Timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan.

Kabar tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial, termasuk akun Twitter @indostransfer. Namun demikian, Nova Arianto membantah kabar tersebut.

Nova menegaskan bahwa Choi In-cheol hanya bertugas mendampingi Timnas Indonesia senior ketika latihan. Di lapangan, Shin Tae-yong tetap akan mendampingi Marc Klok dan kolega untuk pertandingan kontra Turkmenistan.