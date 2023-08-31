Inter Miami Ditahan Nashville, Lionel Messi Tolak Diwawancara Media

HASIL kurang memuaskan didapat Inter Miami saat menghadapi Nashville di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2023. The Herons -julukan Inter Miami- dipaksa berbagi angka usai diimbangi pasukan Gary Smith.

Bermain di DRV PNK Stadium, Kamis (31/8/2023) pagi WIB, Inter Miami sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun, Nashville berhasil menahan kubu tuan rumah 0-0 hingga laga selesai.

Hasil imbang kali ini sekaligus memutus tren positif Inter Miami. Seperti diketahui, pasukan Gerardo Martino selalu meraih kemenangan pada sembilan laga terakhir mereka di semua ajang kompetisi.

Sosok Lionel Messi pun menjadi yang paling disorot dari kegagalan Inter Miami mengamankan poin penuh atas Nashville. La Pulga -julukan Messi- disebut seakan kehilangan magisnya pada laga kali ini.

Messi yang menjadi sosok penting dalam kemenangan di beberapa laga terakhir Inter Miami, rupanya juga sangat kecewa dengan hasil imbang kali ini. Meski bukan kekalahan, gagal menang di markas sendiri menjadi pukulan telak bagi bintang Argentina itu.