Penyebab Erling Haaland Dijagokan Sabet Trofi Pemain Terbaik UEFA 2022-2023 ketimbang Lionel Messi

PENYEBAB Erling Haaland dijagokan menyabet trofi pemain terbaik UEFA 2022-2023 ketimbang Lionel Messi akan diulas Okezone. Erling Haaland, Lionel Messi dan Kevin De Bruyne merupakan tiga pesepakbola yang masuk daftar kandidat pemain terbaik UEFA 2022-2023.

Ketiganya masuk daftar kandidat karena tampil gemilang bersama sang tim sepanjang musim 2022-2023. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menyabet trofi pemain terbaik UEFA 2022-2023 yang diumumkan pada Jumat, 1 September 2023 dini hari WIB?

(Lionel Messi sulit memenangkan trofi pemain terbaik UEFA 2022-2023)

Menurut prediksi Okezone berdasarkan penyelenggaraan sebelumnya, pemenang trofi pemain terbaik UEFA condong jatuh kepada pemain yang membantu sang tim juara Liga Champions.

Kita bisa menarik data dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2012-2013. Saat itu, Franck Ribery terpilih sebagai pemain terbaik UEFA 2012-2013 usai mengantarkan Bayern Munich menjadi kampiun Liga Champions.

Lanjut ke musim 2013-2014 ada Cristiano Ronaldo, 2014-2015 (Lionel Messi), 2015-2016 (Cristiano Ronaldo), 2016-2017 (Cristiano Ronaldo), 2017-2018 (Luka Modric), 2018-2019 (Virgil van Dijk), 2019-2020 (Robert Lewandowski), 2020-2021 (Jorginho) dan 2021-2022 (Karim Benzema).

Menurut data di atas, Erling Haaland condong memenangkan trofi, meski ada Kevin De Bruyne yang juga membantu Manchester City juara Liga Champions 2022-2023. Secara pengaruh, Erling Haaland lebih besar ketimbang Kevin De Bruyne.