Ingatkan Pemain Timnas Indonesia U-17, Erick Thohir: TC di Jerman Bakal Lebih Padat

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menilai Timnas Indonesia U-17 saat ini sudah mengalami kemajuan. Hal ini berkaca dari pertandingan uji coba melawan Korea Selatan U-17.

Tim asuhan Bima Sakti itu mampu mengimbangi lawan 0-0 di babak pertama sebelum akhirnya kalah 0-1. Adapun laga tersebut digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Rabu (30/8/2023).

Namun Erick mengingatkan kepada Garuda muda untuk segera bersiap kembali. Pasalnya mereka akan menjalani latihan yang lebih berat lagi di Jerman nantinya.

Sejauh ini Erick melihat Timnas Indonesia U-17 sudah memiliki pola permainan yang apik. Melawan Korea Selatan U-17 memang dinilai tidak mudah mengingat mereka diketahui berada di peringkat kedua di Asia saat ini.

"Saya rasa ada perbaikan yang sangat signifikan di mana kita lihat pola permainannya. Kalau waktu di Bali kan belum terpola. Kalau sekarang sudah mulai terpola bagaimana di belakang kita rapat lalu ke tengah, ke atasnya (lini depan) memang yang itu harus diperbaikin karena serangan balik beberapa kali itu jadi momentum sebenarnya," ujar Erick dalam rilis resmi PSSI, Kamis (31/8/2023).