Momen Selebrasi Kocak Cristiano Ronaldo Menari Tarian Tradisional Arab Disambut Riuh Penonton

MOMEN selebrasi kocak Cristiano Ronaldo menari tarian tradisional Arab Saudi disambut riuh penonton. Itu terjadi sesaat setelah pemain Timnas Portugal tersebut mencetak gol ke gawang Al Shabab di menit 38, pada laga pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024.

Seperti biasa, setelah mencetak gol, Ronaldo berlari ke sudut lapangan untuk melakukan selebrasi andalannya 'SIUUU'. Dihampiri oleh rekan-rekannya, ia berpelukan dengan Sadio Mane dan lainnya.

Saat hendak kembali bersiap melanjutkan permainan, tiba-tiba terdengar musik khas Arab di seluruh penjuru stadion. Seketika Ronaldo langsung mengangkat tangan kanannya dan mulai menari sebuah tarian tradisional khas Arab Saudi.

Melihat Ronaldo yang menampilkan tarian tradisional negaranya, sontak seisi stadion bergemuruh memberi tepuk tangan. Mereka mengapresiasi tarian pemain berusia 38 tahun itu.

Diketahui, tarian yang ditampilkan Ronaldo bernama Tari Ardah. Tarian ini merupakan salah satu budaya asli Arab Saudi yang biasa ditampilkan pada acara-acara penting seperti kunjungan resmi para pemimpin dunia, hari libur nasional, dan festival budaya.

Tidak hanya Ronaldo, Sadio Mane juga melakukan tarian yang serupa saat dirinya mencetak gol. Bedanya, pemain Timnas Senegal itu melakukannya di depan kotak penalti lawan.