Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Selebrasi Kocak Cristiano Ronaldo Menari Tarian Tradisional Arab Disambut Riuh Penonton

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:07 WIB
Momen Selebrasi Kocak Cristiano Ronaldo Menari Tarian Tradisional Arab Disambut Riuh Penonton
Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi tarian tradisional Arab Saudi usai mencetak gol (Foto: Twitter/@Cristiano)
A
A
A

MOMEN selebrasi kocak Cristiano Ronaldo menari tarian tradisional Arab Saudi disambut riuh penonton. Itu terjadi sesaat setelah pemain Timnas Portugal tersebut mencetak gol ke gawang Al Shabab di menit 38, pada laga pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024. 

Seperti biasa, setelah mencetak gol, Ronaldo berlari ke sudut lapangan untuk melakukan selebrasi andalannya 'SIUUU'. Dihampiri oleh rekan-rekannya, ia berpelukan dengan Sadio Mane dan lainnya.

Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi tarian tradisional Arab Saudi (Foto: Youtube/Heres TV)

Saat hendak kembali bersiap melanjutkan permainan, tiba-tiba terdengar musik khas Arab di seluruh penjuru stadion. Seketika Ronaldo langsung mengangkat tangan kanannya dan mulai menari sebuah tarian tradisional khas Arab Saudi.

Melihat Ronaldo yang menampilkan tarian tradisional negaranya, sontak seisi stadion bergemuruh memberi tepuk tangan. Mereka mengapresiasi tarian pemain berusia 38 tahun itu.

Diketahui, tarian yang ditampilkan Ronaldo bernama Tari Ardah. Tarian ini merupakan salah satu budaya asli Arab Saudi yang biasa ditampilkan pada acara-acara penting seperti kunjungan resmi para pemimpin dunia, hari libur nasional, dan festival budaya.

Tidak hanya Ronaldo, Sadio Mane juga melakukan tarian yang serupa saat dirinya mencetak gol. Bedanya, pemain Timnas Senegal itu melakukannya di depan kotak penalti lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655709/biliar-indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dua-perak-dan-satu-perunggu-lmb.webp
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dua Perak dan Satu Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/mantan_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Bantah Keras Isu Ruang Ganti Timnas Indonesia di China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement