Ramalan Jose Mourinho Terbukti Benar soal Cristiano Ronaldo Beri Kesempatan Sadio Mane dan Ghareeb Cetak Gol di Al Nassr

RAMALAN Jose Mourinho terbukti benar soal Cristiano Ronaldo yang memberi kesempatan kepada Sadio Mane dan Abdurrahman Ghareeb untuk mencetak gol di Al Nassr.

Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo sempat dicap sebagai pemain egois yang hanya ingin mencetak gol untuk dirinya sendiri. Namun, hal itu terbantahkan di pertandingan Saudi Pro League atau Liga Arab Saudi 2023-2024 antara Al Nassr melawan Al Shabab pada Rabu, 30 Agustus 2023 dini hari WIB.

(Cristiano Ronaldo tak lagi egois)

Dalam laga itu, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak dua gol di menit ke-13 dan 38. Meski begitu, pemain asal Portugal itu sejatinya berkesempatan mencetak hattrick atau mengemas tiga gol dalam satu pertandingan.

Akan tetapi, Cristiano Ronaldo justru memberikan kesempatannya kepada Sadio Mane dan juga Abdurrahman Ghareeb. Dalam kasus Sadio Mane, Cristiano Ronaldo sejatinya memiliki ruang tembak dari depan kotak penalti. Namun, melihat Sadio Mane yang bebas di sisi kanan, Cristiano Ronaldo dengan suka rela memberikan bola kepada eks pemain Liverpool tersebut.

Sadio Mane yang diberi kepercayaan lantas sukses mengonversikannya menjadi gol ketiga untuk Al Nassr. Di babak kedua, Cristiano Ronaldo mendapat kesempatan mencetak gol melalui tendangan penalti.

Namun, sekali lagi, Cristiano Ronaldo memberikan kesempatan itu kepada rekannya. Kali ini giliran pemain sayap Al Nassr, Abdurrahman Ghareeb, yang diberi kesempatan pesepakbola peraih lima trofi Ballon dOr tersebut.