Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Arkhan Kaka, Anak Legenda Sepakbola yang Jadi Pemain Kunci Timnas Indonesia U-17

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:46 WIB
Kisah Arkhan Kaka, Anak Legenda Sepakbola yang Jadi Pemain Kunci Timnas Indonesia U-17
Kisah Arkhan Kaka menjadi pemain kunci Timnas Indonesia U-17 patut diulas (Foto: Instagram/@arkhan8kaka)
A
A
A

KISAH Arkhan Kaka yang kini menjadi pemain kunci Timnas Indonesia U-17 menarik untuk diulik. Garuda Asia baru saja melawan Timnas Korea Selatan U-17 pada laga uji coba, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, menurunkan 31 pemain untuk melawan skuad Negeri Ginseng di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Ia juga memainkan Arkhan Kaka di lini depan sebagai kuncian.

Arkhan Kaka

Nama Arkhan Kaka bukanlah wajah baru bagi Timnas Indonesia U-17. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan andalan Bima di Piala AFF U-16 2022 serta Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Meski masih muda, ia tercatat sudah mengemas tujuh gol.

Momen paling mengesankan ketika Arkhan Kaka mengukir tujuh gol saat Timnas Indonesia U-16 menghantam Timnas Guam U-16 dengan skor telak 14-0. Selain itu, ia juga mencetak dua gol saat bersua Timnas Uni Emirat Arab U-16 serta satu gol melawan Timnas Malaysia U-16.

Itulah mengapa Bima Sakti kembali memanggil Arkhan Kaka untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 dalam laga uji coba. Duel itu digelar untuk persiapan menuju Piala Dunia U-17 2023, 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Kisah Arkhan Kaka

Kemampuan Arkhan Kaka ternyata turun dari sang ayah yang merupakan mantan pesepakbola bernama Purwanto Suwondo. Ketika masih aktif, ia juga merupakan penyerang Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655861/east-x-west-combat-sports-festival-gelar-perebutan-sabuk-kick-boxing-putri-aaf.webp
East x West Combat Sports Festival Gelar Perebutan Sabuk Kick Boxing Putri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/masniari_wolf_merebut_medali_emas_renang_nomor_50.jpg
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Raih Emas SEA Games Tiga Edisi Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement