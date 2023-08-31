Kisah Arkhan Kaka, Anak Legenda Sepakbola yang Jadi Pemain Kunci Timnas Indonesia U-17

KISAH Arkhan Kaka yang kini menjadi pemain kunci Timnas Indonesia U-17 menarik untuk diulik. Garuda Asia baru saja melawan Timnas Korea Selatan U-17 pada laga uji coba, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, menurunkan 31 pemain untuk melawan skuad Negeri Ginseng di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Ia juga memainkan Arkhan Kaka di lini depan sebagai kuncian.

Nama Arkhan Kaka bukanlah wajah baru bagi Timnas Indonesia U-17. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan andalan Bima di Piala AFF U-16 2022 serta Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Meski masih muda, ia tercatat sudah mengemas tujuh gol.

Momen paling mengesankan ketika Arkhan Kaka mengukir tujuh gol saat Timnas Indonesia U-16 menghantam Timnas Guam U-16 dengan skor telak 14-0. Selain itu, ia juga mencetak dua gol saat bersua Timnas Uni Emirat Arab U-16 serta satu gol melawan Timnas Malaysia U-16.

Itulah mengapa Bima Sakti kembali memanggil Arkhan Kaka untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 dalam laga uji coba. Duel itu digelar untuk persiapan menuju Piala Dunia U-17 2023, 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Kisah Arkhan Kaka

Kemampuan Arkhan Kaka ternyata turun dari sang ayah yang merupakan mantan pesepakbola bernama Purwanto Suwondo. Ketika masih aktif, ia juga merupakan penyerang Timnas Indonesia.