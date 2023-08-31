Profil Choi In-cheol, Pelatih yang Dipercaya Shin Tae-yong Pimpin Latihan Timnas Indonesia Kontra Turkmenistan

PROFIL Choi In-cheol, pelatih yang dipercaya Shin Tae-yong memimpin latihan Timnas Indonesia jelang kontra Turkmenistan akan dibahas Okezone. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong harus menangani Timnas Indonesia U-23 dan senior sekaligus di awal September 2023 ini.

Timnas Indonesia U-23 akan menjalani dua laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 melawan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Garuda Muda bakal bersua Taiwan pada 9 September 2023 dan melawan Turkmenistan pada 12 September 2023 di Stadion Manahan Solo.

(Choi In-cheul (tengah) akan fokus menangani Timnas Indonesia senior kontra Turkmenistan)

Sementara itu, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia senior- akan menjamu Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat 8 September 2023.

Untuk Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan akan memulai pemusatan latihan (TC) pada 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Timnas Indonesia juga akan menggelar TC di Surabaya, Jawa Timur pada 4 September 2023.

Shin Tae-yong merasa kesulitan dengan adanya dua agenda yang berdekatan itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memutuskan latihan Timnas Indonesia senior di Surabaya nanti akan dipimpin oleh asistennya, Choi In-cheul.

"Untuk timnas Coach Choi yang asisten pelatih utama. Dia tahu apa yang saya mau untuk taktik dan lain-lain. Dia akan tanggung jawab untuk timnas senior," kata Shin Tae-yong di Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023.