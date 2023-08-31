Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masuk Kalender FIFA, PSSI Harap Pemain Abroad Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 dan Serinor

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:21 WIB
Masuk Kalender FIFA, PSSI Harap Pemain Abroad Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 dan Serinor
Ketum PSSI, Erick Thohir harap para pemain abroad bisa perkuat Timnas Indonesia (Foto: Rifqi Herjoko/MPI)
BEKASI - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir berharap pemain-pemain yang sedang berkarier di luar negeri (abroad) bisa membela Timnas Indonesia U-23 dan senior. Sebab, dua agenda timnas itu masuk dalam kalender FIFA.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan tampil dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan pada 6 hingga 12 September 2023. Sementara Timnas Indonesia senior dijadwalkan menghadapi Turkmenistan dalam FIFA matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia senior- diperkuat lima pemain abroad. Jumlah yang sama juga akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23.

Erick Thohir mengatakan seharusnya setiap klub melepas pemainnya karena ada agenda FIFA. Kedua tim itu dijadwalkan akan pemusatan latihan (TC) pada 4 September, Timnas Indonesia U-23 akan TC di Solo dan senior di Surabaya.

"Mestinya lebih mudah. Jadi, tim senior sudah dipanggil dan mudah-mudahan sesuai dengan waktu dapat berkumpul. Timnas Indonesia U-23 juga sudah dipanggil," kata Erick Thohir di Bekasi, Rabu (30/8/2023).

