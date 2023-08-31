Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia U-23 Ini Pernah Beri Mimpi Buruk untuk Taiwan, Deja Vu?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:44 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia U-23 Ini Pernah Beri Mimpi Buruk untuk Taiwan, <i>Deja Vu</i>?
Pratama Arhan pernah tampil menghadapi Timnas Taiwan bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Empat pemain Timnas Indonesia U-23 pernah memberi mimpi buruk bagi Timnas Taiwan. Kedua kesebelasan akan bentrok di laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Seperti diketahui, Garuda Muda akan menghadapi Timnas Taiwan U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23 di babak kualifikasi tersebut. Adapun, seluruh laga kualifikasi akan digelar pada 6-12 September 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Witan Sulaeman menyumbang gol saat Timnas Indonesia menang telak 3-0 atas Timnas Taiwan pada 2021 (Foto: PSSI)

Taiwan akan menjadi lawan bagi pertama bagi Indonesia pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Setidaknya ada empat pemain di Timnas Indonesia U-23 yang pernah menjadi mimpi buruk bagi lawan.

Empat pemain itu adalah Witan Sulaeman, Pratama Arhan, Ernando Ari Sutaryadi, dan Rizky Ridho. Keempatnya termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong.

Witan dan Arhan bisa dibilang punya pengalaman menghadapi Taiwan pada ajang Playoff Kualifikasi Piala Asia 2023. Ketika itu, Indonesia berhadapan dengan Taiwan sebanyak dua kali di Buriram, Thailand.

Dari empat pemain itu, hanya Witan dan Arhan yang diturunkan oleh Shin. Keduanya mendapat kesempatan berbeda saat menghadapi Taiwan di Negeri Gajah Putih.

Halaman:
1 2
      
