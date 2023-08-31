Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Fenerbahce Jayden Oosterwolde Follow Instagram PSSI, Tanda Bakal Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:29 WIB
Pemain Fenerbahce Jayden Oosterwolde Follow Instagram PSSI, Tanda Bakal Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia?
Jayden Oosterwolde diikat kontrak 4,5 tahun di Fenerbahce (Foto: Instagram/@jaydenoosterwalde)
A
A
A

PEMAIN Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, terpantau follow Instagram Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI). Timbul pertanyaan, apakah ini sebagai tanda bek kiri keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda?

Bagi yang belum tahu, Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun, bek kiri 22 tahun yang lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001 itu saat ini memegang paspor Belanda.

Jayden Oosterwolde follow akun Instagram PSSI (Foto: Instagram)

Oosterwolde memulai kiprahnya di klub lokal Zwolle bernama ZAC. Kemudian, dirinya hijrah ke akademi FC Twente pada 2012, hingga akhirnya meneken kontrak profesional pertamanya bersama FC Twente pada 2020 dengan durasi tiga tahun.

Lalu, Oosterwolde sempat dipinjamkan ke Parma sebelum akhirnya dipermanenkan. Setelah itu, pemain 22 tahun ini diboyong oleh Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin Januari 2023 dari Parma dengan biaya 6 juta euro (Rp97 miliar).

Fenerbahce mengikat Oosterwolde dengan kontrak cukup panjang, yakni sekira 4,5 tahun atau hingga Juni 2027. Baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia itu terpantau mengikuti akun Instagram PSSI @pssi.

Setelah Okezone menelusuri akun Instagram pribadi Oosterwolde, @jaydenoosterwolde, pada Kamis (31/8/2023), akun tersebut mengikuti Instagram @pssi. Namun, akun @pssi tidak mengikuti balik akun pemain 22 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655889/indonesia-juara-umum-bulu-tangkis-sea-games-2025-semua-nomor-sumbang-medali-dyn.webp
Indonesia Juara Umum Bulu Tangkis SEA Games 2025: Semua Nomor Sumbang Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Curhat Pemain Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement