Pemain Fenerbahce Jayden Oosterwolde Follow Instagram PSSI, Tanda Bakal Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia?

PEMAIN Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, terpantau follow Instagram Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI). Timbul pertanyaan, apakah ini sebagai tanda bek kiri keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda?

Bagi yang belum tahu, Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun, bek kiri 22 tahun yang lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001 itu saat ini memegang paspor Belanda.

Oosterwolde memulai kiprahnya di klub lokal Zwolle bernama ZAC. Kemudian, dirinya hijrah ke akademi FC Twente pada 2012, hingga akhirnya meneken kontrak profesional pertamanya bersama FC Twente pada 2020 dengan durasi tiga tahun.

Lalu, Oosterwolde sempat dipinjamkan ke Parma sebelum akhirnya dipermanenkan. Setelah itu, pemain 22 tahun ini diboyong oleh Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin Januari 2023 dari Parma dengan biaya 6 juta euro (Rp97 miliar).

Fenerbahce mengikat Oosterwolde dengan kontrak cukup panjang, yakni sekira 4,5 tahun atau hingga Juni 2027. Baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia itu terpantau mengikuti akun Instagram PSSI @pssi.

Setelah Okezone menelusuri akun Instagram pribadi Oosterwolde, @jaydenoosterwolde, pada Kamis (31/8/2023), akun tersebut mengikuti Instagram @pssi. Namun, akun @pssi tidak mengikuti balik akun pemain 22 tahun itu.