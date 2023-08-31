Benahi Sepakbola Nasional, Erick Thohir Pilih Cari Solusi ketimbang Berpolemik

BEKASI - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, punya filosofi tersendiri dalam mengurai benang kusut persepakbolaan nasional. Ia memilih sebisa mungkin berusaha untuk menghindari debat panjang soal polemik. Baginya, lebih baik mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Daripada kita berpolemik, kita mending cari solusi," ujar Erick kepada wartawan di sela laga uji coba Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB.

Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang digoyang polemik untuk beberapa hal. Dua yang paling menyita perhatian adalah tarik ulur pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia serta persiapan Jakarta International Stadium (Stadion JIS) untuk Piala Dunia U-17 2023.

Terkait pemanggilan pemain yang kerap ada tarik ulur dengan klub, terutama dalam turnamen di luar agenda FIFA, Erick punya solusinya. PSSI disebutnya akan memutar kompetisi Elite Pro Academy (EPA) yang akan menjadi wadah pemain muda unjuk gigi.

EPA diharapkan dapat menyuplai pemain untuk Timnas Indonesia. Sebab, kata Erick, pangkal kendalanya bukan sekadar izin klub melainkan stok pemain. PSSI ingin memiliki lapisan timnas yang lengkap sejak tim U-12 hingga senior.

"Kita tentu tetap butuh di-support dari klub dan liga untuk menebalkan jumlah pemain timnas kita. Tapi juga September ini kita akan mulai Elite Pro Academy. Itu positif untuk semakin menebalkan stok pemain," tegas Erick.

Menteri BUMN itu mengatakan, dengan sistem timnas yang berjenjang maka sudah pasti kompetisi usia muda menjadi kunci. EPA juga bisa menjadi sarana regenerasi bagi klub. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi jenjang tim nasional kelompok umur yang kosong.

"Kenapa membangun tim nasional itu tidak bisa sepotong-sepotong Kita harus ada kelompok umur, terus meningkat dan ini program jangka panjang," urai Erick.