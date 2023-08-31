Agenda 2 Timnas Indonesia Bentrok, Shin Tae-yong Pusing Atur Waktu

BEKASI - Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tidak mudah mengatur waktu untuk menukangi dua tim sekaligus dalam waktu berdekatan. Ia memastikan akan tetap menangani keduanya, bahkan rela menempuh perjalanan pulang-pergi dengan jarak cukup jauh.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan memulai pemusatan latihan (TC) pada 4 September di Solo (Jawa Tengah). TC ini digelar untuk menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan (Solo) pada 6-12 September 2023.

Sementara itu, Timnas Indonesia juga akan menggelar TC di Surabaya (Jawa Timur) pada 4 September 2023 untuk bersiap melawan Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday. Laga itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo.

Shin mengakui awalnya terlihat sulit dengan adanya dua agenda yang berdekatan. Namun, ia sangat terbantu dengan jajaran staf kepelatihan di Timnas Indonesia.

"Memang pusing dan ribet. Tim pelatih sudah dibagi dua, mereka akan stay di sana. Hanya saya saja bolak-balik Surabaya- Solo," kata Shin di Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, Timnas Indonesia di Surabaya nanti akan dipegang oleh asistennya Choi In-Cheul. Shin yakin tangan kanannya itu sudah memahami seperti apa kemauan sang pelatih kepala.