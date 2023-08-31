Link Live Streaming Inter Miami vs Nashville SC di MLS 2023: Lionel Messi Menggila Lagi?

BERIKUT link live streaming Inter Miami vs Nashville SC di MLS 2023. Laga ini dijadwalkan berlangsung Kamis (31/8/2023) pukul 06.30 WIB di Stadion DRV PNK, Fort Lauderdale, Miami, Florida.

Lanjutan MLS 2023 ini menjadi kesempatan emas bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk terus keluar dari papan bawah klasemen. Saat ini, Inter Miami bercokol di urutan 14 dari 15 dengan torehan 21 poin (23 pertandingan).

The Herons berjarak lima poin saja dari kesebelasan di atasnya yakni New York City. Namun, sang pesaing telah memainkan tiga pertandingan lebih banyak.

Dengan demikian, kemenangan atas Nashville SC akan berarti penting buat Inter Miami. Namun, lawannya itu bukan sembarangan. Saat ini, mereka duduk di posisi tujuh klasemen dengan nilai 38 dari 25 pertandingan.

Walau begitu, Inter Miami tetap berpeluang untuk menang. Pasalnya, anak asuh Gerardo Tata Martino punya pengalaman mengalahkan Nashville SC di final Leagues Cup 2023 beberapa waktu lalu, kendati lewat adu penalti.