HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Saksikan Langsung Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan Bangga Bukan Main

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:18 WIB
Shin Tae-yong Saksikan Langsung Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan Bangga Bukan Main
Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan apresiasi kehadiran Shin Tae-yong di Stadion Patriot. (Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia)
PELATIH Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan, bangga Shin Tae-yong menyaksikan secara langsung laga timnya kontra Timnas Indonesia U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB. Byun Sung-hwan menilai laga terlihat seperti pertandingan resmi, mengingat dihadiri orang-orang penting.

Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 disaksikan langsung Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir serta Zainudin Amali. Selain itu, ada juga Shin Tae-yong, Indra Sjafri (Direktur Teknik PSSI) hingga Frank Wormuth (Konsultan Pelatih Timnas Indonesia U-17) hadir di tribun Stadion Patriot Candrabhaga.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot)

"Jadi ini seperti pertandingan resmi meski hanya laga persahabatan, banyak penonton, dan juga Ketua PSSI juga ikut menonton dan juga coach Shin (Tae-yong)," kata Byun Sung-hwan dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17/

"Mereka datang kemari untuk mendukung Timnas Indonesia U-17. Saya sangat menikmati pertandingan ini. Saya kira ini pengalaman yang sangat berharga untuk tim kami," lanjut Byun Sung-hwan yang menganggap Shin Tae-yong sebagai gurunya.

Karena itu, Byun Sung-hwan merasa terkesan dan bangga karena laga disaksikan orang-orang penting di jajaran PSSI. Ia mengaku belum pernah merasakan momen seperti ini.

"Meski ini hanya pertandingan uji coba, tapi ini pertandingan yang sangat berkesan bagi saya. Karena saya belum pernah merasakan pertandingan seperti ini," ucap Byun Sung-hwan.

