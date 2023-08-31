Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

HIPMI Jaya Puji Inisiatif Pemuda Perindo Bangun Jaringan lewat Mini Soccer

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:15 WIB
HIPMI Jaya Puji Inisiatif Pemuda Perindo Bangun Jaringan lewat Mini Soccer
HIPMI Jaya menyambut baik inisiatif Pemuda Perindo menggelar mini soccer untuk ajang silaturahmi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya memuji inisiatif Pemuda Perindo bersilaturahmi serta membangun jaringan lewat mini soccer. Acara tersebut pun disambut dengan penuh antusias.

Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo melakukan laga persahabatan mini soccer melawan HIPMI Jaya di Epic Wesoccer, Kuningan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB. Diketahui, laga tersebut berlangsung dengan format trofeo guna menambah tali silaturahmi.

Pemuda Perindo menggelar Mini Soccer (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Wakil Bendahara Umum HIPMI Jaya, Biantra Wiyogo, merespons baik acara yang digagas Pemuda Perindo. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi.

"Acara ini sangat bagus kita pemuda-pemuda main bola bersama yang diselenggarakan oleh Pemuda Perindo, tapi kita diundang juga oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk bermain bola bersama," kata Biantra kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 30 Agustus 2023.

"Di sini kita ada tiga tim jadi kita melakukan trofeo, semua saling bertemu untuk meningkatkan silaturahmi sesama pemuda," lanjutnya.

Lebih lanjut, Biantra mengungkapkan acara ini sangat bermanfaat karena membuka relasi baru. Ia mengapresiasi Pemuda Perindo karena sukses menggelar laga persahabatan mini soccer melawan HIPMI Jaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655757/hasil-sea-games-2025-timnas-indonesia-putri-gagal-ke-final-usai-digebuk-vietnam-05-xcw.webp
Hasil SEA Games 2025: Timnas Indonesia Putri Gagal ke Final usai Digebuk Vietnam 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_indonesia_u_22_vs_myanmar_ivar_jenner.jpg
Akmal Marhali Bongkar Akar Gagalnya Timnas Indonesia U-22, Sentil Indra Sjafri dan Zainudin Amali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement