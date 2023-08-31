HIPMI Jaya Puji Inisiatif Pemuda Perindo Bangun Jaringan lewat Mini Soccer

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya memuji inisiatif Pemuda Perindo bersilaturahmi serta membangun jaringan lewat mini soccer. Acara tersebut pun disambut dengan penuh antusias.

Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo melakukan laga persahabatan mini soccer melawan HIPMI Jaya di Epic Wesoccer, Kuningan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB. Diketahui, laga tersebut berlangsung dengan format trofeo guna menambah tali silaturahmi.

Wakil Bendahara Umum HIPMI Jaya, Biantra Wiyogo, merespons baik acara yang digagas Pemuda Perindo. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi.

"Acara ini sangat bagus kita pemuda-pemuda main bola bersama yang diselenggarakan oleh Pemuda Perindo, tapi kita diundang juga oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk bermain bola bersama," kata Biantra kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 30 Agustus 2023.

"Di sini kita ada tiga tim jadi kita melakukan trofeo, semua saling bertemu untuk meningkatkan silaturahmi sesama pemuda," lanjutnya.

Lebih lanjut, Biantra mengungkapkan acara ini sangat bermanfaat karena membuka relasi baru. Ia mengapresiasi Pemuda Perindo karena sukses menggelar laga persahabatan mini soccer melawan HIPMI Jaya.