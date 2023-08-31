Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Timnas Indonesia U-23 yang Dihuni Pemain Bintang, Pelatih Timnas Taiwan U-23 Minder

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:26 WIB
Lawan Timnas Indonesia U-23 yang Dihuni Pemain Bintang, Pelatih Timnas Taiwan U-23 Minder
Marselino Ferdinan, bintang Timnas Indonesia U-23 yang ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Taiwan U-23, Zeng Tailin, minder ketika timnya harus dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23. Sekarang fokus Zeng Tailin adalah mencari cara meredam serangan lini depan Timnas Indonesia U-23 yang diperkuat Rafael Struick dan Ramadhan Sananta.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23. Untung bagi Timnas Indonesia U-23, seluruh laga dimainkan di kandang sendiri, Stadion Manahan Solo, pada 6-12 September 2023.

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan, bintang Timnas Indonesia U-23 yang ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U-23 menargetkan anak asuhnya lolos ke Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-23 2024 jika menjadi juara grup. Jika tidak mampu meraihnya, Skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos melalui jalur empat runner-up terbaik.

Di sisi lain, rival Timnas Indonesia U-23 di Grup K, Taiwan U-23, juga tengah melakoni persiapan. Pelatih Taiwan U-23, Zeng Tailin, mengaku telah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia U-23.

“(Tim pelatih) telah mencari informasi mengenai Timnas Indonesia U-23. Zeng Tailin menyoroti kemampuan Timnas Indonesia U-23 cukup baik, tetapi dia tidak mengatakan tidak mampu mengatasinya,” tulis pernyataan dari Gogoal, Rabu (30/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655709/biliar-indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dua-perak-dan-satu-perunggu-lmb.webp
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dua Perak dan Satu Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement