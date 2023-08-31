Lawan Timnas Indonesia U-23 yang Dihuni Pemain Bintang, Pelatih Timnas Taiwan U-23 Minder

Marselino Ferdinan, bintang Timnas Indonesia U-23 yang ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Taiwan U-23, Zeng Tailin, minder ketika timnya harus dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23. Sekarang fokus Zeng Tailin adalah mencari cara meredam serangan lini depan Timnas Indonesia U-23 yang diperkuat Rafael Struick dan Ramadhan Sananta.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23. Untung bagi Timnas Indonesia U-23, seluruh laga dimainkan di kandang sendiri, Stadion Manahan Solo, pada 6-12 September 2023.

(Marselino Ferdinan, bintang Timnas Indonesia U-23 yang ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U-23 menargetkan anak asuhnya lolos ke Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-23 2024 jika menjadi juara grup. Jika tidak mampu meraihnya, Skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos melalui jalur empat runner-up terbaik.

Di sisi lain, rival Timnas Indonesia U-23 di Grup K, Taiwan U-23, juga tengah melakoni persiapan. Pelatih Taiwan U-23, Zeng Tailin, mengaku telah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia U-23.

“(Tim pelatih) telah mencari informasi mengenai Timnas Indonesia U-23. Zeng Tailin menyoroti kemampuan Timnas Indonesia U-23 cukup baik, tetapi dia tidak mengatakan tidak mampu mengatasinya,” tulis pernyataan dari Gogoal, Rabu (30/8/2023).