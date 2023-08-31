Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Apresiasi Timnas Indonesia U-17 yang Cuma Kalah 0-1 dari Timnas Korea Selatan U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:04 WIB
Shin Tae-yong Apresiasi Timnas Indonesia U-17 yang Cuma Kalah 0-1 dari Timnas Korea Selatan U-17
Shin Tae-yong apresiasi perjuangan para pemain Timnas Indonesia U-17 saat hadapi Timnas Korea Selatan U-17. (Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi perjuangan para pemain Timnas Indonesia U-17 yang cuma kalah 0-1 dari Timnas Korea Selatan U-17. Shin Tae-yong menilai permainan Timnas Indonesia U-17 semakin baik dari waktu ke waktu.

Semalam, Timnas Indonesia U-17 melakoni laga uji coba internasional kontra Timnas Korea Selatan U-17. Laga uji coba dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong menyaksikan laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot)

Meski lebih banyak ditekan, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan sanggup mengorganisasi pertahanan secara brilian. Alhasil, skor sama kuat 0-0 di babak pertama. Gol kemenangan Korea Selatan U-17 baru tercipta di menit 66 lewat sepakan Baek Gaon.

"Timnas U-17 Indonesia bekerja keras, dan ada beberapa hal yang diperbaiki agar semakin menjadi baik. Mohon dukungan," kata Shin Tae-yong.

Para pemain Timnas Indonesia U-17 tentunya tidak boleh terlena usai mendapat pujian dari Shin Tae-yong. Lewat Piala Dunia U-17 2023, anak asuh Bima Sakti harus membuktikan mereka layak diberi kesempatan untuk promosi ke Timnas Indonesia kelompok umur yang lebih tinggi di kemudian hari.

