Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Perjalanan Karier Irfan Bachdim, Pemain Timnas Indonesia yang Merantau dari Belanda dan Pernah Ditolak Persib dan Persija

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:20 WIB
Kisah Perjalanan Karier Irfan Bachdim, Pemain Timnas Indonesia yang Merantau dari Belanda dan Pernah Ditolak Persib dan Persija
Irfan Bachdim ketika memperkuat Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

KISAH perjalanan karier Irfan Bachdim begitu menarik perhatian publik. Dia merupakan pemain Timnas Indonesia yang merantau dari Belanda. Pada perjalanan kariernya, dia juga sempat merasakan ditolak Persib dan Persija.

Irfan Bachdim merupakan pemain yang sempat menimba ilmu sepakbola di Belanda bersama FC Utrecht hingga Ajax Amsterdam. Pada 2009, Irfan Bachdim memutuskan meninggalkan Belanda untuk mencoba peruntungan di Indonesia.

 Irfan Bachdim

Klub pertama ketika di Indonesia yang dituju pemilik nama asli Irfan Haarys Bachdim itu adalah Persib. Namun, Irfan Bachdim gagal karena kemampuannya belum memuaskan manajemen Persib.

"Saya dulu tes di Bandung. Persib saat itu menilai kualitas saya masih belum cukup. Saya saat itu juga masih muda sekitar 20 atau 21 tahun," kata Irfan Bachdim, dikutip dari YouTube Hanif & Rendy Show, Kamis (31/8/2023).

Meski ditolak Persib, dia pun tidak patah semangat. Langkahnya terus melaju dengan mencoba keberuntungan di klub Persija.

Sayang, lagi-lagi dia harus menerima kenyataan untuk tidak bergabung dengan tim asuhan Benny Dollo kala itu. Persija menolak karena menilai postur dan usianya kurang ideal.

Gagal bergabung dengan klub tersebut, Irfan Bachdim akhirnya bergabung dengan Persema Malang pada pertengahan 2010. Kariernya kian bersinar ketika dia ikut membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2010.

Kala itu, usia Bachdim masih 22 tahun. Dia pun memilih kewarganegaraan Indonesia mengikuti jejak ayahnya, Noval Bachdim.

Irfan Bachdim kian populer. Wajah tampannya seringkali dibanggakan para wanita. Tak hanya itu saja, pria yang telah menikahi model cantik, Jennifer Kurniawan pada 2011 itu pernah menjadi bintang iklan sampo hingga menjajal dunia akting dengan menjadi salah satu pemain layar lebar di film "Tendangan dari Langit" (2011).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/51/3048507/10-perbedaan-sepakbola-dan-futsal-yang-perlu-diketahui-nomor-1-mirip-basket-bNQZzEReRT.jpg
10 Perbedaan Sepakbola dan Futsal yang perlu Diketahui, Nomor 1 Mirip Basket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/49/2995278/kisah-osas-saha-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-asal-nigeria-ini-sudah-bermain-di-16-klub-liga-indonesia-ADZLw5WYun.jpg
Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980662/5-stadion-sepakbola-dengan-pemandangan-terindah-nomor-1-punya-negara-tetangga-uzokrogd68.jpg
5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/51/2933927/asal-muasal-rivalitas-messi-dan-ronaldo-j9vDs5fItP.jpg
Asal Muasal Rivalitas Messi dan Ronaldo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656101/eks-menpora-dito-ariotedjo-tepis-kabar-aktris-dk-jadi-penyebab-keretakan-rumah-tangga-gde.webp
Eks Menpora Dito Ariotedjo Tepis Kabar Aktris DK Jadi Penyebab Keretakan Rumah Tangga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/timnas_futsal_indonesia_membuka_langkah_di_sea_gam.jpg
Timnas Futsal Indonesia Belum Puas Hajar Myanmar 5-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement