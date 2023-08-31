Kisah Perjalanan Karier Irfan Bachdim, Pemain Timnas Indonesia yang Merantau dari Belanda dan Pernah Ditolak Persib dan Persija

KISAH perjalanan karier Irfan Bachdim begitu menarik perhatian publik. Dia merupakan pemain Timnas Indonesia yang merantau dari Belanda. Pada perjalanan kariernya, dia juga sempat merasakan ditolak Persib dan Persija.

Irfan Bachdim merupakan pemain yang sempat menimba ilmu sepakbola di Belanda bersama FC Utrecht hingga Ajax Amsterdam. Pada 2009, Irfan Bachdim memutuskan meninggalkan Belanda untuk mencoba peruntungan di Indonesia.

Klub pertama ketika di Indonesia yang dituju pemilik nama asli Irfan Haarys Bachdim itu adalah Persib. Namun, Irfan Bachdim gagal karena kemampuannya belum memuaskan manajemen Persib.

"Saya dulu tes di Bandung. Persib saat itu menilai kualitas saya masih belum cukup. Saya saat itu juga masih muda sekitar 20 atau 21 tahun," kata Irfan Bachdim, dikutip dari YouTube Hanif & Rendy Show, Kamis (31/8/2023).

Meski ditolak Persib, dia pun tidak patah semangat. Langkahnya terus melaju dengan mencoba keberuntungan di klub Persija.

Sayang, lagi-lagi dia harus menerima kenyataan untuk tidak bergabung dengan tim asuhan Benny Dollo kala itu. Persija menolak karena menilai postur dan usianya kurang ideal.

Gagal bergabung dengan klub tersebut, Irfan Bachdim akhirnya bergabung dengan Persema Malang pada pertengahan 2010. Kariernya kian bersinar ketika dia ikut membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2010.

Kala itu, usia Bachdim masih 22 tahun. Dia pun memilih kewarganegaraan Indonesia mengikuti jejak ayahnya, Noval Bachdim.

Irfan Bachdim kian populer. Wajah tampannya seringkali dibanggakan para wanita. Tak hanya itu saja, pria yang telah menikahi model cantik, Jennifer Kurniawan pada 2011 itu pernah menjadi bintang iklan sampo hingga menjajal dunia akting dengan menjadi salah satu pemain layar lebar di film "Tendangan dari Langit" (2011).