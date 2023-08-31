Mengenal Charles Lionga, Mantan Pemain PSM Makassar Asal Kamerun

MENGENAL Charles Lionga, mantan pemain PSM Makassar asal Kamerun yang membawa gelar juara 23 tahun silam.

Ya, Liga 1 musim 2022-2023 merupakan musim kebangkitan untuk tim asal Makassar itu. Pasalnya, 23 tahun sudah PSM Makassar puasa juara liga sejak musim 1999-2000. Kala itu, PSM Makassar dilatih oleh pelatih berbakat asal Belanda, Henk Wullems.

Dalam urusan skuad, tim berjuluk Juku Eja itu juga dihuni oleh banyak pemain bintang tanah air seperti Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Aji Santoso, Yeyen Tumena, Hendro Kartiko, Ortizan Solossa, dan Miro Baldo Bento.

Selain itu, mereka juga diperkuat beberapa legiun asing dari mancanegara. Salah satu yang paling diingat adalah Charles Lionga.

Charles Lionga datang ke Makassar untuk pertama kalinya di musim 1996-1997. Hanya dalam sekejap, Lionga langsung dapat beradaptasi dan mengambil posisi utama dalam skuad Pasukan Ramang.

Di kesempatan pertamanya itu, Lionga berhasil membawa PSM menembus partai final turnamen Piala Bangabandhu di Bangladesh. Sayangnya, pada laga itu PSM harus tumbang 1-2 dari Timnas Malaysia.

Memasuki kompetisi resmi, kiprah Lionga di musim pertama terbilang cukup apik. Dirinya berhasil membawa Juku Eja finis di peringkat pertama babak penyisihan Wilayah Timur.

Memasuki babak 12 besar, PSM Makassar tergabung bersama Pelita Jaya, Arema Malang, dan Persipura Jayapura. Ketiga lawannya itu pun berhasil dibabat habis oleh Lionga dan kawan-kawan.

Sayangnya, PSM Makassar harus gugur di babak semifinal. Pada babak itu, Lionga gagal membendung serangan Persebaya Surabaya yang membuat Juku Eja kalah dengan skor 3-2.