Persija Jakarta dalam Tren Buruk Jelang Hadapi Persib Bandung, Jakmania Gelar Dzikir Bersama

PERSIJA Jakarta dalam tren buruk jelang hadapi Persib Bandung, Jakmania gelar dzikir bersama. Acara dzikir tersebut digelar di Sekretariat Jakmania Plaza Festival, Jakarta pada Kamis (31/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Macan Kemayoran – julukan Persija – akan menghadapi musuh bebuyutannya, Persib Bandung, dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Persija Jakarta memang sedang dalam tren buruk jelang menghadapi rival abadinya tersebut. Tim asuhan Thomas Doll tersebut telah gagal meraih kemenangan dalam empat partai terakhir.

Persija bahkan kebobolan tujuh gol dalam empat laga terakhir tersebut. Sementara itu, laga menghadapi Persib tentunya tidak hanya mempertaruhkan tiga poin, tetapi juga gengsi rivalitas.

Jakmania berharap untuk membantu Persija mengakhiri tren buruk tersebut. Terlebih, Maung Bandung – julukan Persib – berada di atas Persija di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Untuk itu, Jakmania menggelar acara doa dan dzikir bersama agar Persija diberi hasil memuaskan. Acara doa dan dzikir bersama dilaksanakan di Sekretariat Pengurus Pusat Jakmania di Plaza Festival, Jakarta, pada Kamis (31/8/2023) malam WIB.