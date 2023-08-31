Persija Jakarta vs Persib Bandung: Thomas Doll Evaluasi Pertahanan Macan Kemayoran

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menyoroti lini pertahanan timnya jelang laga besar menghadapi Persib Bandung. Arsitek asal Jerman itu tak ingin anak asuhnya hanya fokus selama 60 atau 75 menit, melainkan 90 menit penuh,

Persija menjamu Persib Bandung pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Laga itu akan dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/8/2023) pukul 15.00 WIB.

Sebagaimana diketahui, Persija menatap laga menghadapi rival abadinya dengan bekal yang kurang baik. Dalam empat laga terakhir, Macan Kemayoran -julukan Persija- masih puasa kemenangan.

Aspek pertahanan menjadi satu hal yang disorot. Betapa tidak, tim ibu kota sudah kebobolan tujuh gol dalam empat laga terakhir yang dilakoni.

Absennya Hansamu Yama karena belum fit usai pulih dari cedera menjadi salah satu hal yang amat disayangkan Thomas Doll.

“Hansamu (Yama) sempat mengalami cedera, dia perlu waktu untuk pemulihan dan baru ikut sesi latihan beberapa kali,” kata Doll dilansir laman resmi klub, Kamis (31/8/2023).