HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Persib Bandung Matangkan Persiapan Hadapi Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:32 WIB
Liga 1 2023-2024: Persib Bandung Matangkan Persiapan Hadapi Persija Jakarta
Para pemain Persib Bandung di sesi latihan bersama (Foto: laman resmi Persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua dijadwalkan saling berhadapan pada Sabtu 2 September 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.

Pelatih Persib Bandun, Bojan Hodak, mengatakan sedang mematangkan persiapan jelang menghadapi Persija Jakarta. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi penampilan tim dari laga-laga sebelumnya.

“Kami mengasah transisi dan juga beberapa hal yang masih jadi evaluasi dari laga yang sebelumnya. Kami membenahinya dan saya rasa pemain sudah melakukannya," kata Bojan dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (31/8/2023).

Bojan meyakini laga kontra Persija Jakarta akan berlangsung ketat. Pelatih asal Kroasia itu pun berharap para pemainnya bisa melakukan persiapan dengan maksimal.

"Kami akan terus mematangkan persiapan untuk menghadapi Persija,” katanya.

