HOME BOLA LIGA ITALIA

Legenda AS Roma Francesco Totti Ungkap Mengapa Juventus Akan Juara Liga Italia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:13 WIB
Legenda AS Roma Francesco Totti Ungkap Mengapa Juventus Akan Juara Liga Italia 2023-2024
Juventus diyakini bakal jadi juara Liga Italia 2023-2024 (Foto: Twitter/juventusfc)
A
A
A

LEGENDA AS Roma Francesco Totti ungkap mengapa Juventus akan juara Liga Italia 2023-2024. Menurut Totti, absennya Bianconeri – julukan Juventus – dari turnamen sepakbola Eropa membuat mereka bisa fokus ke liga.

Juventus sebenarnya mengawali Liga Italia 2023-2024 dengan tidak begitu meyakinkan. Setelah kemenangan telak 3-0 atas Udinese, mereka hampir kalah dari Bologna sebelum gol Dusan Vlahovic menyamakan skor pada menit ke-80.

Juventus

Namun demikian, Totti meyakini Juventus bakal keluar jadi peraih Scudetto atau juara Liga Italia 2023-2024. Mantan pesepakbola berusia 46 tahun itu menuturkan bahwa ketidakhadiran Bianconeri di pentas Eropa memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik pada liga domestik.

“Bagi saya, Juventus, tapi apapun bisa terjadi di sepakbola. Mereka tidak bermain di kompetisi Eropa dan mereka dapat bekerja dengan cara yang berbeda selama seminggu,” kata Totti dilansir dari Football Italia, Kamis (31/8/2023).

Sementara itu, AS Roma sendiri baru meraih satu poin dan bertengger di posisi 13 klasemen sementara. Tim besutan Jose Mourinho tersebut ditahan imbang Salernitana (2-2), dan kalah dari Verona (1-2) pada dua pekan awal Liga Italia.

Halaman:
1 2
      
