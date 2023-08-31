Akhirnya! Romelu Lukaku Resmi Tinggalkan Chelsea, Gabung AS Roma dengan Status Pinjaman

ROMELU Lukaku akhirnya resmi tinggalkan Chelsea untuk gabung AS Roma dengan status pinjaman. Hal ini dipastikan oleh The Blues – julukan Chelsea – dalam pengumuman yang dirilis pada Kamis (31/8/2023) sore WIB.

“Romelu Lukaku telah menyelesaikan peminjamannya selama satu musim ke klub Liga Italia AS Roma,” tulis Chelsea dikutip dari laman resminya, Kamis (31/8/2023).

Lukaku bergabung dengan tim ibu kota Italia dengan kontrak satu musim. Sang pemain berusia 30 tahun tersebut akan kembali ke kancah sepakbola yang familiar untuknya, karena dia pernah membela Inter Milan pada dua periode berbeda.

“Pemain internasional Belgia, yang bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2021, menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Inter Milan. Lukaku akan bergabung di ibu kota Italia dengan mantan pelatih kepala Chelsea Jose Mourinho, yang membawa Roma ke final Liga Europa musim lalu,” tulis laman resmi Chelsea.

Dengan begitu, teka-teki masa depan Romelu Lukaku sudah terjawab. Sebelumnya, striker asal Belgia itu sempat dikaitkan dengan Juventus hingga klub Arab Saudi.