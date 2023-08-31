Kylian Mbappe Beri Kode Keras Gabung Real Madrid di Musim Panas 2023

PENYERANG Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, beri kode keras gabung Real Madrid di musim panas 2023. Kode yang diberikan sang top skor Piala Dunia 2022 tersebut disampaikan lewat postingan Instagram Storiesnya pribadinya.

Kisah transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid memang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus mendominasi berita utama setiap bursa transfer musim panas. Kepindahan sang striker 24 tahun itu ke Santiago Bernabeu sempat tak terelakkan lagi.

Namun, situasinya berubah drastis setelah Kylian Mbappe dimasukkan kembali ke dalam skuad PSG musim 2023-2024 ini. Bahkan, ada pembicaraan bahwa dia mungkin terbuka untuk menandatangani perpanjangan kontrak bersama Les Parisiens yang sejatinya akan berakhir pada Juni 2024.

Di sisi lain, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, disebut-sebut secara terbuka mengesampingkan kepindahan Kylian Mbappe di musim panas 2023 ini. Namun, rumor transfer sang bintang Timnas Prancis tersebut ternyata tidak kunjung hilang.

Kylian Mbappe baru-baru ini tampaknya telah memberikan lebih banyak harapan kepada para fans Real Madrid bahwa kepindahan ke Santiago Bernabeu mungkin akan terwujud. Rumor tentang dirinya semakin dekat untuk pindah ke ibu kota Spanyol telah beredar di media sosial.

Seperti dilansir dari MARCA, Kylian Mbappe telah membagikan lagu di Instagram story miliknya berjudul 'Special' karya Dave yang berkolaborasi dengan Tiakola. Sekilas, postingan tersebut mungkin tampak biasa-biasa saja.