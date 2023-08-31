Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mesin Gol Manchester City Erling Haaland Ungkap Ritual Aneh Sebelum Tidur

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:43 WIB
Mesin Gol Manchester City Erling Haaland Ungkap Ritual Aneh Sebelum Tidur
Bomber Manchester City, Erling Haaland (Foto: UEFA)
A
A
A

MANCHESTER – Mesin gol Manchester City, Erling Haaland mengungkapkan ritual aneh sebelum dirinya tertidur. Haaland mengatakan biasa memakai kacamata penutup berwarna biru dan menutup mulutnya.

Haaland berhasil menjadi mesin gol Manchester City pada musim lalu. Pemain berusia 23 tahun itu sukses mencatatkan 52 gol, dan sembilan assist dari 53 pertandingan di semua kompetisi pada musim pertamanya bersama The Citizen -julukan Manchester City.

Tak ayal, Haaland mampu mengantar Manchester City meraih Treble Winners, atau tiga trofi yang terdiri dari Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions pada musim lalu. Pencapaian gemilang itu ternyata tidak lepas dari kebiasaan Haaland.

Pemain berpaspor Norwegia itu mengatakan selalu memaksimalkan kinerja anggota tubuhnya. Haaland juga memiliki kebiasaan tidur yang baik, namun berbeda dari orang kebanyakan.

“Gerakan, pelatihan, biomekanik, saya agak suka menggunakan tubuh dan membuatnya bekerja dan berfungsi sebaik mungkin, saya benar-benar menyukai hal itu. Dan menurut saya tidur adalah hal terpenting di dunia. Jadi untuk bisa tidur nyenyak, hal-hal sederhana, memakai kacamata penutup biru, mematikan semua sinyal di kamar tidur, menurut saya itu sangat penting. (Ini tentang) hal-hal kecil,” kata Haaland dalam interview dengan Logan Paul, dilansir dari Goal Internasional, Kamis (31/8/2023).

“Menurutku melakukan banyak hal itu tidak baik, tetapi melakukan hal-hal kecil setiap hari dalam jangka waktu yang lebih lama akan membuahkan hasil,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656109/hasil-sea-games-2025-wushu-tambah-2-emas-untuk-indonesia-mua.webp
Hasil SEA Games 2025: Wushu Tambah 2 Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/05/shin_tae_yong_resmi_menjadi_pelatih_ulsan_hd.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement