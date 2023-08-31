Mesin Gol Manchester City Erling Haaland Ungkap Ritual Aneh Sebelum Tidur

MANCHESTER – Mesin gol Manchester City, Erling Haaland mengungkapkan ritual aneh sebelum dirinya tertidur. Haaland mengatakan biasa memakai kacamata penutup berwarna biru dan menutup mulutnya.

Haaland berhasil menjadi mesin gol Manchester City pada musim lalu. Pemain berusia 23 tahun itu sukses mencatatkan 52 gol, dan sembilan assist dari 53 pertandingan di semua kompetisi pada musim pertamanya bersama The Citizen -julukan Manchester City.

Tak ayal, Haaland mampu mengantar Manchester City meraih Treble Winners, atau tiga trofi yang terdiri dari Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions pada musim lalu. Pencapaian gemilang itu ternyata tidak lepas dari kebiasaan Haaland.

Pemain berpaspor Norwegia itu mengatakan selalu memaksimalkan kinerja anggota tubuhnya. Haaland juga memiliki kebiasaan tidur yang baik, namun berbeda dari orang kebanyakan.

“Gerakan, pelatihan, biomekanik, saya agak suka menggunakan tubuh dan membuatnya bekerja dan berfungsi sebaik mungkin, saya benar-benar menyukai hal itu. Dan menurut saya tidur adalah hal terpenting di dunia. Jadi untuk bisa tidur nyenyak, hal-hal sederhana, memakai kacamata penutup biru, mematikan semua sinyal di kamar tidur, menurut saya itu sangat penting. (Ini tentang) hal-hal kecil,” kata Haaland dalam interview dengan Logan Paul, dilansir dari Goal Internasional, Kamis (31/8/2023).

“Menurutku melakukan banyak hal itu tidak baik, tetapi melakukan hal-hal kecil setiap hari dalam jangka waktu yang lebih lama akan membuahkan hasil,” sambungnya.